Netflix indagata in Italia per evasione fiscale

(Di giovedì 3 ottobre 2019)inper. A dare la notizia è la il Corriere della Sera, che riferisce che la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per “omessa dichiarazione dei redditi” contro ignoti, dato che il colosso mondiale dello streaming video non ha sedi o referenti diretti nel Belpaese. L’assenza di una presenza fisica nella Penisola non impedisce però alla piattaforma di accaparrarsi i guadagni provenienti dai quasi 1,4 milioni di abbonatini e dalla vendita dei suoi contenuti, senza versare nemmeno un centesimo di tasse allo Statono. È proprio da questa situazione che muove l’inchiesta milanese affidata dal procuratore capo Francesco Greco al sostituto procuratore Gaetano Ruta. Insieme alla Guardia di Finanza, la Procura sta quindi indagando sulla rete di server e provider che permettono adi trasmettere i contenuti incon segnali ...

