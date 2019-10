L' oroscopo del weekend dal 4 al 6 ottobre | Toro frettoloso | Vergine determinata

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) L'delapprofondisce i transiti planetari e tiene conto dell'entrata di Mercurio in Scorpione che conferisce un'intuizione, frutto di un'intelligenza brillante e magnetica. Nuovi incroci astrologici segnano il destino di ciascun simbolo zodiacale e una prontezza di riflessi combinata agli effetti portentosi di Mercurio beneficerà anche, Cancro, Capricorno e Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. L'delAriete: Mercurio abbandona una postazione sfavorevole, dando il via libera ai pensieri positivi. I processi mentali diventano più comunicativi, anche se molto indagatori nello scovare la verità dietro le apparenze.: una nuova forza sinergica spinge a fare le cose in fretta, forse non considerando le conseguenze, poiché Mercurio in opposizione non può indicare una strada precisa che porta al consolidamento delle novità ...

aniluci64 : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, giovedì 3 ottobre, con la Luna nel segno del Sagittario. Buona lettura, buon like, buon retweet,… - il_non_eroe : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, giovedì 3 ottobre, con la Luna nel segno del Sagittario. Buona lettura, buon like, buon retweet,… - vitomecca : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, giovedì 3 ottobre, con la Luna nel segno del Sagittario. Buona lettura, buon like, buon retweet,… -