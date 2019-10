Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019)verrà rilasciato il 18per Warner Music. Il nuovo album diverrà poi presentato attraverso un instorein alcuni dei principali negozi di musica d'Italia. Il 18, nel giorno di uscita del disco,saranno aper poi far tappa a Milano il 19(Mondadori di Piazza Duomo) e a Modena il 20. Mestre li accoglierà il 21, Perugia il 22e Roma il 23saranno a Marcianise il 24e a Lamezia Terme il 25. La tappa barese è in programma per il 26. Il 27presenterannoa Catania e il 28a Palermo. Napoli sarà parte dell'instorediil 29e Firenze il 30. L'ultimo appuntamento è atteso aper il 31. Di seguito tutte le date degli appuntamenti firmacopie per...

OptiMagazine : L’instore tour di Benji e Fede per Good Vibes da Torino a Stezzano ad ottobre - GiovanniVerdoli : RT @levantecanta: #MAGMAMEMORIA esce a mezzanotte! Da domani parte un lungo instore tour in giro per l'Italia, per parlare di questo nuovo… - gallobaelotti : RT @levantecanta: #MAGMAMEMORIA esce a mezzanotte! Da domani parte un lungo instore tour in giro per l'Italia, per parlare di questo nuovo… -