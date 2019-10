La fotocamera di OnePlus 7T migliora ancora con l’aggiornamento alla OxygenOS 10 0 3

L’aggiornamento day one di OnePlus 7T migliora display e fotocamera. Disponibili anche gli sfondi e la rinnovata app SMS : I possessori di OnePlus 7T possono aspettarsi un file OTA in attesa di essere scaricato dopo la prima accensione del dispositivo, il quale apporta alcune modifiche che migliorano esperienza con il nuovissimo smartphone. OnePlus ha anche rilasciato in India l'aggiornamento per l'app SMS preinstallata, inoltre gli sfondi di OnePlus 7T sono Disponibili al download. L'articolo L’aggiornamento day one di OnePlus 7T migliora display e ...