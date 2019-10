Joaquin Phoenix | il Joker mi ha insegnato cosa succede se nessuno ti ama

"Joker" arriva in sala. Perché andare a vedere il film con Joaquin Phoenix? - : Marina Lanzone Dopo l'interpretazione intensa di Heath Ledger è facile cadere nel tranello del confronto e pensare che "Joker" di Todd Phillips sia l'ennesimo film non all'altezza delle aspettative. Ma questa volta l'idea c'è ed è diversa dal solito Il grande giorno è arrivato. Il 3 ottobre, dopo aver sbancato a Venezia, strappando il Leone d’Oro, "Joker" si presenterà davanti alla sua giuria più severa, il pubblico. Una platea, ...

Dietro le quinte del Joker di Joaquin Phoenix e Todd Phillips : Arrivano direttamente dal set di Joker di Todd Phillips gli scatti che potete sfogliare nella nostra gallery: un’intima raccolta di ritratti dell’attore Joaquin Phoenix, chiamato a interpretare il celebre villain dei fumetti nella sua dolorosa – e umana – discesa agli inferi. Gli scatti mostrano la nemesi di Batman come uno stand-up comedian fallito che si fa attirare nel mondo criminale di Gotham all’inizio degli anni Ottanta: il ...

Ci sono paragoni che fanno storcere il naso e che non hanno motivo di esistere. È un qualcosa che capita soprattutto ai personaggi che appaiono sullo schermo per più di una volta, con l'ago che pende ...

Joaquin Phoenix eroe per gli animali nella nuova campagna Peta : Joaquin Phoenix è un eroe per gli animali nella nuova campagna Peta, il gruppo animalista, per cui promuove l'adozione di uno stile di vita vegano. La star chiede alle persone di provare a relazionarsi in altro modo, scegliendo vegan, con chi finisce nel loro piatto. Appena prima della performance - attesa come strepitosa - dell'attore in Joker, Joaquin Phoenix appare sul nuovo cartellone di Peta USA esposto in Times Square dove dichiara: «Siamo ...

Venezia 76 - l’Italia trionfa con Martin Eden - Coppa Volpi a Luca Marinelli che batte Joaquin Phoenix - Leone della Giuria anche per “La Mafia non è più quella di una volta” : Venezia 76, Marinelli alza la Coppa Volpi su Phoenix, Leone Speciale della Giuria per "La Mafia non è più quella di una volta", J'Accuse di Polansky-Barbareschi vince il Gran Premio della ...

Venezia 76 pronostici - L’Italia sogna con Martin Eden - Luca Marinelli sfida Joaquin Phoenix per la Coppa Volpi 2019 : Martin Eden film italiano più gettonato a Venezia 76 Terminate le presentazioni, questa sera alle ore 19 si terrà l’attesa consegna dei premi di Venezia 76 e soprattutto del Leone d’Oro per ...

Il Joker - come Joaquin Phoenix si è preparato a questo ruolo? - : Marina Lanzone L'attore ha perso peso e ha rinunciato alle serate con gli amici. Ma la cosa più difficile è stata imparare a ridere come il clown, per dolore e non più per gioia “Ho una foto da bambino vestito da pagliaccio”. Era scritto nel destino, che prima o poi Joaquin Phoenix sarebbe diventato un clown. Non uno qualunque ma Joker, il nemico acerrimo di Batman. Prima di lui, molti si sono cimentati nell’impresa, ma mai fino a ...

Questa intervista è uscita sul numero 36 di Vanity Fair in edicola fino all'11 settembre 2019 È stato Gesù Cristo in Maria Maddalena di Garth Davis (2018), è il Joker nell'omonimo film di Todd ...

Venezia 2019 : la delusione di Joaquin Phoenix sarà da Oscar : La reazione al verdetto della giuria di Venezia 76 presieduta da Lucrecia Martel, che ha assegnato il Leone d’Oro per il Miglior Film a “Joker” di Todd Philips sta tutto nel volto di circostanza e cupo dell’attore Joaquin Phoenix. Riconvocato per il gran finale, pensava di aver vinto lui la Coppa Volpi come Migliore Attore che invece è andata a Luca Marinelli per “Martin Eden”, l’adattamento di ...

Joker di Joaquin Phoenix vince il Leone d'Oro a Venezia. A Luca Marinelli la Coppa Volpi : Il risultato che tutti si aspettavano: Joker di Todd Phillips e con protagonista Joaquin Phoenix vince il Leone d’Oro alla 76/ma Mostra del cinema diVenezia. TUTTI I PREMI ASSEGNATI:Il Leone d’Argento, Gran Premio della giuria è stato assegnato a Roman Polanski per il film J’accuse.Il Leone d’Argento per la migliore regia va a Roy Andersson per il film Om det oändliga prodotto in Svezia, Germania, ...

Perché il «Joker» con Joaquin Phoenix - Leone d'oro a Venezia - corre già per gli Oscar : C’è chi dice che è eccessivo, quasi caricaturale, e chi addirittura sostiene che con la trasformazione fisica gioca facile, ma Joaquin Phoenix è da Oscar nei panni di Joker. Anche senza Coppa Volpi, che avrebbe meritato a parimerito con il bravissimo Luca Marinelli. Il motivo? Vi sarà chiaro a pochi minuti dall'inizio del film (meno di tre, per l’esattezza). L’attore, che ha già vinto a Venezia una volta il premio al miglior interprete con The ...

Enigmatico, conturbante, quando gli occhi cerulei si riflettono sulla superficie dello specchio quello che lo spettatore si trova davanti non è Joaquin Phoenix , ma Arthur, un uomo affetto da disturbi psichici che sbarca il lunario come clown, sognando di conquistare tutti i palcoscenici delle stand-up comedy con le ...