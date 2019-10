Il rifugio perduto dei titoli di Stato | non proteggono più dai cali di Borsa

Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 3 ottobre 2019) L’azione delle Banche centrali ha ridotto l’efficacia dei portafogli bilanciati. Ora il rendimento del Bund a 10 anni dovrebbe scendere a -2% per compensare un -10% dei listini azionari

Cirne_Ale : RT @BullaPupa: BLANCA 2anni 12kg LA CAGNOLINA DAL CUORE SPEZZATO...trovata in mezzo al nulla...con i suoi cuccioli intorno morti ...cercav… - ladycast_catia : RT @BullaPupa: BLANCA 2anni 12kg LA CAGNOLINA DAL CUORE SPEZZATO...trovata in mezzo al nulla...con i suoi cuccioli intorno morti ...cercav… - PasqualinaPant : RT @BullaPupa: BLANCA 2anni 12kg LA CAGNOLINA DAL CUORE SPEZZATO...trovata in mezzo al nulla...con i suoi cuccioli intorno morti ...cercav… -