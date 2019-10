Giovanni Allevi annuncia il nuovo album e il tour nei teatri | info e biglietti in

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019)il, insieme alcon il quale presenterà la musica della sua prossima prova sulla lunga distanza che rilascerà il 15 novembre prossimo. Il titolo scelto è Hope, speranza, anche se per il momento non si conoscono i contenuti delche il pianista, filosofo e direttore d'orchestra vorrà consegnare al mercato discografico a cominciare dalle prossime settimane. Oltre alla sua presenza con il pianoforte,potrà anche contare sul Coro dell'Opera di Parma, dell'Orchestra Snica Italiana e del Coro dei Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo di Milano. Poco dopo il rilascio dell'partirà anche con unmolto speciale che concepirà in veste natalizia. Nella scaletta, saranno previste anche alcuni dei brani della tradizione natalizia, rivisti secondo l'espressione artistica di...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: .@giovanniallevi annuncia il nuovo album e il tour nei teatri: info e biglietti in prevendita - OptiMagazine : .@giovanniallevi annuncia il nuovo album e il tour nei teatri: info e biglietti in prevendita… - JollyFm : Giovanni Allevi, Hope: il nuovo album in uscita il 15 novembre 2019 -