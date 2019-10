Facebook | l' Ue | «Cancellare anche contenuti simili a quelli giudicati illeciti»

Facebook svela la sua Corte di Appello : "40 membri che decideranno su libertà di parola e contenuti da cancellare" : Il social pubblica la Carta dell'Oversight Board: come sarà formata, quale sarà il rapporto con l'azienda di Zuckerberg e come prenderà le sue decisioni. Potrebbe diventare un organismo centrale nel stabilire a livello transnazionale i limiti del free speech, dell'odio online e...

Potremo gestire (e cancellare) i dati che app e siti condividono con Facebook : Una nuova mossa sulla grande scacchiera dei social network. L’ha appena fatta Facebook, che annuncia che progressivamente permetterà ai propri iscritti di controllare i dati che i siti web e le app condividono con Facebook stesso per motivi pubblicitari. A causa degli scandali sull’uso dei dati personali – Cambridge Analytica in primis – Facebook è sotto osservazione da tempo. Sta di fatto che, come fanno sapere in una nota Erin ...