Elisabetta Gregoraci a Lampedusa con Bettuzzi | ritorno di fiamma?

Elisabetta Gregoraci torna dall’ex Francesco Bettuzzi : Elisabetta Gregoraci delude Flavio Briatore e torna fra le braccia di Francesco Bettuzzi. La love story fra l’imprenditore e la showgirl sembrava arrivata al capolinea, ma in questi giorni c’è stato l’ennesimo colpo di scena nella vita sentimentale di Elisabetta. La Gregoraci infatti è stata paparazzata in aeroporto insieme all’ex compagno, pronta per raggiungere Lampedusa. Una vacanza da sogno che entrambi hanno ...

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi - crisi rientrata? : Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi, è ancora amore? Gli scatti pubblicati questa settimana in edicola dal settimanale Diva e donna lasciano ben poco all'immaginazione: la showgirl calabrese e l'imprenditore, a discapito delle indiscrezioni diffuse questa estate dalla cronaca rosa, avrebbero ritrovato l'armonia persa nelle scorse settimane. I due, che non hanno mai ufficializzato sui media la loro unione, sono stati beccati insieme ...

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi insieme/ Ritrovata intesa dopo Briatore? : Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi in vacanza insieme: tra le pagine di Diva e Donna le nuove fotografie confermano la Ritrovata unione.

Elisabetta Gregoraci ritorno di fiamma con Francesco Bettuzzi : Il settimanale “Diva e Donna” ha paparazzato Elisabetta Gregoraci insieme a Francesco Bettuzzi, dopo una pausa d’amore. Insieme si dedicano alle immersioni a Lampedusa e poi volano in Emilia Romagna. Elisabetta e Francesco sono tornati a sorridere e il riavvicinamento tra la Gregoraci e Briatore pare proprio solo per il bene di Nathan Falco. La coppia è di nuovo riservata pubblica foto dei fondali, ma nessuno scatto dei due. ...

Elisabetta Gregoraci - ritorno di fiamma? Le foto stavolta parlano chiaro : Elisabetta Gregoraci, ritorno di fiamma? A giudicare dalle ultime foto pubblicate sul nuovo numero della rivista Diva e Donna sì. La conferma da parte dei diretti interessati non è ancora arrivata, ma negli scatti esclusivi ecco la conduttrice e showgirl calabrese ancora insieme a Francesco Bettuzzi. La relazione di Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore non era stata mai realmente ufficializzata, ma la loro frequentazione era stata documentata ...

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi sono tornati insieme? Foto parlano chiaro : Francesco Bettuzzi ed Elisabetta Gregoraci sono tornati insieme? La quiete dopo la tempesta Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi sembrano essere tornati insieme dopo il tanto chiacchierato periodo di allontanamento. Non abbiamo mai avuto alcuna conferma da parte dei diretti interessati ma pare che i fatti stiano realmente così perché Diva e Donna ha pubblicato delle […] L'articolo Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi sono tornati ...

Ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi : La showgirl Elisabetta Gregoraci è stato immortalato dai paparazzi del settimanale Diva e Donna. Elisabetta vola a Lampedusa con Francesco Bettuzzi, dopo una pausa d’amore. Insieme si dedicano alle immersioni e poi volano in Emilia Romagna. Elisabetta e Francesco sono tornati a sorridere e il riavvicinamento tra la Gregoraci e Briatore pare proprio solo per il bene di Nathan Falco. La coppia è di nuovo riservata pubblica foto dei fondali, ...

Elisabetta Gregoraci - ritorno di fiamma con Francesco Bettuzzi? Spunta un pesantissimo messaggio : I rotocalchi rosa mormorano di un ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi, da quando il settimanale Diva e Donna li ha pizzicati insieme in aeroporto, in partenza per Lampedusa. Dalle numerose foto pubblicate nei loro rispettivi account Instagram, si comprende che i due si so

Elisabetta Gregoraci e l’incidente del figlio : “Ho temuto per lui” : Elisabetta Gregoraci racconta i momenti difficili vissuti nei mesi scorsi dopo un incidente del figlio Nathan Falco che, a causa di una caduta, si è dovuto sottoporre ad un’operazione. Tutto è iniziato lo scorso aprile quando il figlio della Gregoraci, nato dal suo amore per Flavio Briatore, si trovava insieme alla baby sitter. Il bambino ha 9 anni e una passione per il monopattino, da cui è caduto, facendosi molto male. “La tata mi ...

Elisabetta Gregoraci racconta l'incidente del figlio : "Ha portato un tutore per due mesi" : Al sito 'Ok Salute' la showgirl ha parlato per la prima volta dell'ansia per la salute di Nathan Falco, caduto dal...

In bikini tra le meduse - Elisabetta Gregoraci scatena i social : Sono tanti i follower perplessi che in queste ore sul profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci stanno commentando la gallery postata mentre la showgirl, al largo di Siracusa, fa immersioni godendosi tutta la bellezza di quel mare ricco di reperti storici e bellissime creature. Nella foto postata prima la bella conduttrice appare con la muta da sub calata a metà, a mo’ di calzoni, per mostrare il sexy top turchese del suo bikini.\\Poco dopo, ...

Elisabetta Gregoraci - curve esplosive su Instagram : tutti impazziti : Elisabetta Gregoraci riesce sempre a incantare i suoi follower. La conduttrice di Soverato è seguitissima su Instagram, dove aggiorna continuamente i suoi tanti fan con immagini sensuali ma anche notizie che riguardano la sua vita privata. Nei giorni scorsi, per esempio, la ex signora Briatore aveva comunicato al suo esercito di follower (ne conta più di 1 milione solo su Instagram) che il figlio Nathan Falco si trovava in sala operatoria: era ...

“Mamma mia!”. Elisabetta Gregoraci - il lato b è monumentale : Per Elisabetta Gregoraci l’estate non finisce mai. La bellissima ex moglie di Flavio Briatore sta trascorrendo ancora qualche giorno al mare offrendo scatti mozzafiato ai suoi fan. Nello scatto si vede Elisabetta seduta sulla barca con il lato B in bella mostra. Il suo sederino a mandolino cattura completamente l’attenzione di tutti. Poi il suo smagliate sorriso rende ancora più accattivante tutta la foto.Il lato B di Elisabetta Gregoraci in ...

“Riuscito tutto”. Elisabetta Gregoraci e il figlio in sala operatoria. Tutti avevano visto quelle immagini : Ve lo diciamo subito, Nathan Falco Briatore sta bene, tuttavia, nei giorni precedenti ha subito un piccolo intervento. Il piccolo, nato dall’amore tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, è stato ricoverato in clinica per rimuovere alcuni ferri dal braccio. Un’operazione semplice, ma sempre un po’ preoccupante per una mamma tenera e premurosa come Elisabetta Gregoraci. Per tirarsi un po’ su, la showgirl ha postato sui social alcune foto del ...