Conte: taglieremo tasse,no patrimoniale

Il governo "esclude l'introduzione di qualsiasi", assicura il presidente del Consiglio, all'assemblea di Assolombarda. "Lavoriamo a una riforma fiscale per un fisco più giusto e per ridurre le". L'aumento dell'Iva avrebbe gravato di "542 euro a famiglia" e dal calo dello spread si ricavano 18 miliardi."Li useremo per abbattere il cuneo fiscale e per investimenti",spiega.La guerra dei dazi"ci mette a dura prova.Lavoreremo con Ue per limitare i danni.Abbiamo molte sfide,vinciamole insieme".(Di giovedì 3 ottobre 2019)