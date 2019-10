Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019)si è laureatodeldomenica scorsa sconfiggendo il nostro Matteo Trentin e lo svizzero Kueng nella volata a tre che ha assegnato il titolo iridato nello Yorkshire. Il danese si è imposto in maniera inattesa, non era minimamente considerato alla vigilia della prova in linea e anchesi è trovato davanti nel gruppo dei cinque attaccanti non sembrava in grado di piazzare la stoccata vincente. Il 23enne ha stupito tutti e si è così regalato un sogno, portando in Danimarca il titolo più ambito per la prima volta nella storia. L’alfiere della Trek-Segafredo ha indossato la prestigiosaarcobaleno sul podio in terra britannica, è entrato nell’albo d’oro dei Mondiali e ora è pronto perre in sella in vista del finale di stagione.gareggeràesibendo per la prima volta la? La sua squadra ha ...

OA_Sport : Ciclismo, Mads Pedersen in maglia iridata: quando torna in gara il Campione del Mondo? Appuntamento in Italia! - lucapulsoni19 : 99esima #TreValliVaresine. Startlist: il campione del mondo @Mads__Pedersen, il vincitore del Tour @Eganbernal, il… -