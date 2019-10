Bufala – L’Uragano Lorenzo NON arriva in Italia

Fonte : retemeteoamatori

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Uraganoverso l’??? C’era da aspettarselo che qualche “bischero”, come si dice a Pisa, avesse la brillante idea di pubblicare notizie false in merito, ma non che a farlo fosse una delle testate nazionali. L’articolo riguardante la Notizia Falsa che Uraganoè diretto inVi invitiamo pertanto a non farvi ingannare da questi inutili articoli allarmistici Nessun, ripeto NESSUN uragano o ciclone tropicale sta per impattare sull’. No, non esiste nessuna allerta meteorologica ufficiale, in 8 regioni, per via dell’uragano. La Libertà di Stampa, non dovrebbe consentire la possibilità di pubblicare certi articoli, perchè creano solo disinformazione e possono allarmare il lettore medio che può non essere a conoscenza delle varie dinamiche ...