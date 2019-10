Asta record a Londra per un dipinto di Banksy | 11 | 1 milioni di euro

Tesla - le vendite record non b Asta no. Mercato deluso - titolo a picco : Il brand californiano delle auto elettriche ha consegnato nel terzo trimestre 97mila vetture. Pur trattandosi di un risultato record è risultato sotto le attese degli analisti e soprattutto sotto le promesse di Elon Musk

Germania - Asta record di vino : ?18mila euro per una bottiglia di Riesling : Una cifra stratosferica, che si colloca tra le più alte per l'industria vinicola tedesca che sta vivendo una stagione eccezionale

Morti sul lavoro - è un 2019 da record ed è ora di dire b Asta : I quattro sikh annegati in una vasca di liquami nell’Oltrepo pavese non sono che gli ultimi di 621 decessi sul luogo di lavoro , nei primi otto mesi del 2019 . Cifre da record , dopo quelle altrettanto elevate degli ultimi anni. Un caso? No, il risultato di un Paese che si dimentica di chi fa lavori umili. Il prezzo della nostra cattiva coscienza di cittadini e consumatori.Continua a leggere

Asta da record - venduto per 23 mila euro dente cariato di John Lennon : E’ stato venduto all’Asta un molare cariato di John Lennon, l’acquirente è un uomo canadese che per entrare in possesso del dente del famosissimo cantante ha dovuto sborsare l’incredibile cifra record di 23 mila euro. John Lennon è stato uno dei fondatori dei Beatles, la band di Liverpool in Inghilterra che diventò in pochissimi mesi famosissima in tutto il mondo. John Lennon fu ucciso da un suo fan vicino ad un suo appartamento di ...