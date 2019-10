Annunciato un concerto di Gianna Nannini a Firenze | biglietti in prevendita per la data

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Dopo l'annuncio per l'arrivo del nuovo album, arriva ildi. L'artista senese sarà allo Stadio Artemio Franchi nelladel 30 maggio, conche saranno presto insu TicketOne e in tutti i canali abilitati. Per i tagliandi di ingresso è prevista la prelazione esclusiva dedicata ai membri del fan club che avrà inizio alle 11 dell'11 ottobre, mentre per quella generale occorre attendere le 11 del 12 ottobre. La consegna deiavverrà secondo le modalità classiche, con recapito attraverso corriere espresso e con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con un documento d'identità valido e con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne al momento della transazione. In caso di ritiro da parte di terzi è invece necessario effettuare la procedura per il cambio di utilizzatore che sarà ...

OptiMagazine : Annunciato un concerto di @GiannaNannini a Firenze, biglietti in prevendita per la data allo Stadio Franchi… - Jortinishugs : @martinaland15 Lui non ha ancora detto nulla. Lo hanno annunciato @/latinmusic01 e se vai su ticketone c'é già l'ev… - Rayearth2OO7 : RT @RSD_studiodelta: Una bellissima notizia che i fan italiani di Céline Dion aspettavano da anni: l'icona pop canadese ha annunciato un co… -