Video Tottenham Bayern Monaco | 2-7 | highlights e gol Gnabry ne fa 4!

Highlights Tottenham-Bayern Monaco 2-7 : Video - gol e sintesi. Spurs umiliati - poker di Gnabry : Il Bayern Monaco ha travolto 7-2 il Tottenham in Champions League. A Londra gli Spurs sono stati umiliati dai bavaresi nel match valido per la seconda giornata del Gruppo B. La squadra di Pochettino passa in vantaggio al 12’ con Son, ma poi arriva subito il pareggio di Kimmich. A fine primo tempo Lewandowski ribalta il punteggio. Nella ripresa è un dominio della formazione di Kovac, con Gnabry che segna al 53’ e si ripete due minuti dopo. Al 61’ ...

DIRETTA/ Tottenham Bayern - risultato 0-0 - streaming Video tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Tottenham Bayern streaming video e tv: risultato live 0-0, comincia la partita valida per la seconda giornata dei gironi di Champions League.

DIRETTA MANCHESTER CITY TOTTENHAM/ Streaming Video tv : un trofeo già in bacheca : DIRETTA MANCHESTER CITY TOTTENHAM Streaming video e tv, quote e risultato live del match della seconda giornata di Premier League.

Gol Sensi - il centrocampista prende per mano l’Inter contro il Tottenham ma che giocata di Esposito [Video] : GOL Sensi – Si sta giocando un match interessante valido per l’International Champions Cup, in campo Tottenham e Inter, partita che nel primo ha dato già interessanti indicazioni. All’intervallo le squadre sono ferme sul risultato di 1-1, inglesi in vantaggio grazie alle rete di Lucas Moura su assist di Lamela, al 36′ ci pensa Sensi a ristabilire la parità dopo una grande giocata di Esposito. Il centrocampista ex ...