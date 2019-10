Ue | Moscovici | “Italia non può lamentarsi | ha goduto della maggiore flessibilità” E

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) L’Italia non puòdel suo operato perché “è il paese che haflessibilità negli ultimi anni”. Il commissario uscente per gli Affari Economici dell’Ue, Pierre, più volte additato dagli anti-Ue come uno dei nemici giurati del nostro Paese in tema di conti, in un colloquio con Repubblica torna sulla sua avventura all’internoCommissione Juncker e sui rapporti con l’Italia. Sarà lui, in rapporti stretti con il nuovo ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e che si dice in sintonia con la visione del suo successore a Palazzo Berlaymont, Paolo Gentiloni, a dover approvare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica del governo Conte, prima di lasciare il suo incarico, alla fine di ottobre. E non promette sconti: “Oggi è tutto molto più facile”, commenta paragonando la situazione odierna ...

