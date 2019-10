Trump voleva una trincea con il Messico piena di coccodrilli L' indiscrezione

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il presidente americano Donaldfar costruire unaal confine con ile farla riempire die di serpenti, per impedire ai migranti di raggiungere gli Stati Uniti. Lo rivela il New York Times, affermando che nei piani dii soldati americani avrebbero dovuto sparare alle gambe dei migranti che cercavano di varcare il confine.Il giornale americano ha poi aggiunto cheun muro elettrificato, con punte in cima in grado di perforare la carne umana. Il New York Times rivela di aver condotto numerose interviste con decine di funzionari della Casa Bianca, dalle quali è trapelato comefosse “molto arrabbiato” nei confronti del suo staff, considerato “troppo moderato” nella gestione dei migranti. In particolare, il giornale si riferisce a una riunione di marzo durante la qualeaveva ordinato la ...

