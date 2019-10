Telegraph | disfatta del Tottenham che perde 2-7 con il Bayern

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Lascia poco all’immaginazione la prima pagina dello sport delsulla prestazione deldi ieri. La formazione di Pochettino ha lasciato che ilsegnasse 3 gol in 7 minuti terminando sul risultato di 7-2. Al termine della gara il tecnico si è trattenuto più a lungo del solito negli spogliatoi con la squadra e dopo ha dichiarato “È difficile parlare ora. Non ho detto nulla ai ragazzi. Siamo stati insieme, ma si può immaginare che non si può parlare ora. È una situazione in cui dobbiamo essere prima calmi e dopo parleremo domani, ma non oggi. I nostri sentimenti non sono così buoni, siamo molto delusi. È importante mantenere la calma. Non si può risolvere nulla quando le emozioni sono ancora fresche” Pochettino non si è tirato indietro però dopo la“È stato bello mettere la faccia dopo le vittorie della scorsa stagione in Champions contro ...