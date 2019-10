Stop alle cure anche senza testamento biologico se la volontà è stata già

“Stop alle sigarette - sì ad alimentazione sana e movimento” - soprattutto durante la gravidanza : Aiutare i futuri genitori a smettere di fumare è l’obiettivo del “Progetto Mariaelena“, giovane mamma e volontaria scomparsa prematuramente, nato dalla collaborazione tra il Centro antifumo dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, il Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni-A.S.S.T. Fatebenefratelli Sacco e finanziato e promosso dall’Associazione Salute Donna Onlus. L’iniziativa ha il duplice obiettivo di ...

Ora Conte teme Renzi - che si intesta lo Stop alle nuove tasse : In un modo o nell’altro il BisConte ha chiuso la partita della nota di aggiornamento al Def e ha tirato un sospiro di sollievo. Ma per Matteo Renzi la partita è semplicemente rinviata alla legge di Bilancio. Quindi il presidente del Consiglio in realtà ha ben poco da festeggiare. E infatti Conte ha

Stop del Garante privacy alle impronte digitali anti-assenteisti : Secondo il Garante della privacy le misure approntate dal ministero della Pubblica amministrazione per contrastare il

Furbetti del cartellino - la ministra Dadone : “Stop alle impronte digitali per incastrarli. Deprime l’entusiasmo dei lavoratori” : Niente rilevazione delle impronte digitali ai dipendenti pubblici per incastrare gli assenteisti della pubblica amministrazione. La neo ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, interrompe la guerra tech ai Furbetti del cartellino dichiarata dall’ex numero uno della pa Giulia Bongiorno. Con la motivazione che “rappresenta un uso criminalizzante della tecnologia, che porta con sé un pregiudizio negativo verso i ...

M5s - lo Stop alle trivellazioni favorisce la Grecia : Stefano Patuanelli - autogol sul metano : Test d'intelligenza per un presidente del consiglio che si definisce «avvocato del popolo» e per il nuovo ministro dello Sviluppo Economico (Stefano Patuanelli, nel caso qualcuno se lo fosse perso). Posto che l' Italia ha un bisogno disperato di metano, grazie al quale ricava anche il 45% dell' elet

Stop alle audizioni dei candidati commissari di Romania e Ungheria : "Trovati conflitti di interessi" : Stop ai candidati commissari dell’Ungheria e della Romania: “La commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha sospeso le audizioni dei due candidati commissari di Romania e Ungheria, perché sono stati identificati conflitti di interesse”. Lo scrive Jaume Duch, direttore generale della comunicazione e portavoce del Parlamento europeo, su Twitter.. @EP_legal gave its green light for the #hearings of 24 ...

Migranti - se i flussi aumentano possibile Stop alle ripartizioni : Cinque pagine di accordo nelle quali vengono dettate le regole che ogni Stato aderente all?intesa dovrà rispettare. Comprendono i punti dell?impegno sui Migranti che hanno...

L’impresa dei ciclisti spagnoli è da applausi : Stop agli allenamenti per salvare il cervo in difficoltà. E il presidente rilancia il video : Il video arriva dalla Spagna ed è stato ripubblicato dal presidente della Regione dell’Andalusia Juanma Moreno, che ha elogiato e fatto i complimenti per l’impresa. Quella portata a termine da questa squadra di ciclisti ha poco a che fare con lo sport ma molto con lo spirito di squadra, l’ingegno e sicuramente l’umanità. Durante i consueti allenamenti del sabato mattina nella Sierra de Maitena, il gruppo ha notato un ...

Pd : "Di Maio non alimenti sospetti Stop alle polemiche nel governo" : "Capisco che Di Maio in questo anno e mezzo ha vissuto un'esperienza difficile con la Lega, ma abbiamo detto dal primo minuto che l'idea di fare continue polemiche interne alle forze di maggioranza, cercando di rappresentare maggioranza e opposizione... Segui su affaritaliani.it

Salvini va da Berlusconi : insieme alle regionali e Stop al proporzionale : ROMA Dudù scodinzola nel verde e Silvio e Matteo pranzano nella casa milanese del Cavaliere a via Rovani. E mentre i due celebrano questa pace in nome della lotta dura (ammesso che...

Terremoto Centro Italia - prima visita di Conte : “Domande ricostruzione privata troppo lente : ora Stop alle proroghe. Definire interventi” : Arquata del Tronto, poi Accumoli e infine Castelsantangelo sul Nera. La prima visita ufficiale del presidente del Consiglio, come capo del nuovo esecutivo M5s-Pd, come aveva promesso, è nelle zone colpite dal sisma del 2016. Con Giuseppe Conte, nel breve tour tra i paesi più colpiti, ci sono anche Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile e Piero Farabollini, commissario straordinario per la ricostruzione, succeduto a Paola De Micheli, ...

Clima : Bei discute di Stop di finanziamenti alle fonti fossili : Il Consiglio di amministrazione della Banca europea degli investimenti (Bei) ha iniziato la discussione sulla futura politica di prestiti al settore energia, che prevede di eliminare gradualmente il sostegno agli investimenti su fonti fossili. Il Cda della Bei si è riunito a Zagabria, anticipando come da tradizione il semestre di turno di presidenza Ue, che da gennaio passera’ alla Croazia. A quanto si apprende, uno dei punti controversi ...

Stop alle vecchie Vespe : siamo sicuri che servirà a salvare l’ambiente? : A Genova il sindaco Marco Bucci ha scritto un'ordinanza in cui vieta dal 1 novembre il divieto di circolazione in centro ai motocicli inquinanti, tra cui le vecchie Vespe, oggetto di culto per migliaia di italiani. Motivo per cui non mancano le polemiche: ma per salvare l'ambiente a qualcosa bisogna pur rinunciare.Continua a leggere

Brexit - nuova sconfitta per Boris Johnson : Stop al «no deal» e alle elezioni anticipate : Johnson chiedeva lo scioglimento della Camera e lo svolgimento di elezioni anticipate il 15 ottobre