PS4 | a sorpresa il cross-play esce dalla beta ed è utilizzabile su tutti i giochi

L'alpha di Call of Duty : Modern Warfare disponibile a sorpresa da ora su PS4 : Con una mossa a sorpresa da Activision e Infinity Ward, la 2v2 Gunfight Open Alpha di Call of Duty: Modern Warfare è già disponibile su PS4. L'alpha era, in realtà, prevista per le ore 19 di oggi. Potrete giocare gratuitamente alla nuova modalità per tutto il weekend su PS4 e non sarà necessario l'abbonamento PlayStation Plus.Potete scaricare L'alpha da 36 GB da PlayStation Store e provarla da oggi fino a domenica 25 agosto.Leggi altro...