Pomeriggio 5 | Karina Cascella in lacrime | “Mio padre beveva e mi pestava | picchiava mia

Karina Cascella Commuove il Pubblico a Pomeriggio 5! : La popolare opinionista Karina Cascella parla della sua infanzia a Pomeriggio 5, raccontando le violenze che lei e le sue sorelle hanno dovuto subire dal padre alcolizzato. Ecco le toccanti parole di Karina in diretta da Barbara D’Urso! Quella vista oggi a Pomeriggio 5 è una Karina Cascella diversa dal solito, molto più intima e pacata rispetto alla donna battagliera che abbiamo imparato a conoscere come opinionista prima a Uomini e Donne ...

