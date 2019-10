MotoGp – La sfida interna in casa Yamaha continua | Vinales battagliero in Thailandia

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)ci crede: lo spagnolo dellaarriva incon sensazioni positive dopo il round di Aragon Laè arrivata in terra thailandese per il primo appuntamento del tour extra europeo: i piloti sono pronti perrsi sul circuito di Buriram, dove si prospetta grande spettacolo e Marquez si gioca il primo match point. Maverick, reduce dal quarto posto ad Aragon, arriva incon sensazioni positive: “ad Aragon abbiamo trovato il modo per essere veloci nei primi giri della gara e questo è un importante punto per me. Dal primo al 15 giro abbiamo faticato molto ad inizio stagione, quindi abbiamo bisogno di portare con noi questo miglioramento a Buriram“. Alessandro La Rocca/LaPresse “Arriviamo in una forma davvero buona e abbiamo sensazioni positive perchè l’anno scorso abbiamo fatto una buona gara. Il Chang Circuit è ...

MotoriNews24 : MotoGP, Miller lancia la sfida: «Quartararo mi fa sudare troppo ma…» - auto_moto_fan : RT @corsedimoto: MOTOGP - Terzo podio stagionale per Jack Miller ad Aragon. Fabio Quartararo ora dista 6 lunghezze in classifica: 'Voglio e… - corsedimoto : MOTOGP - Terzo podio stagionale per Jack Miller ad Aragon. Fabio Quartararo ora dista 6 lunghezze in classifica: 'V… -