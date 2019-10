Migranti | 3 ottobre | a Palermo la manifestazione ‘#sullavitanonsitratta’ 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) (AdnKronos) – Allaparteciperanno don Giuseppe Bucaro, parroco di San Mamiliano, il sindaco diLeoluca Orlando e il presidente della Consulta delle Culture Ibrahima Kobena. Tre testimoni racconteranno la loro esperienza dell’arrivo ae la loro integrazione in città. A fianco di Cgil, Csil e Uil, lavoratrici e lavoratori, Rsu e Rsa, pensionate e pensionati e rappresentanti delle comunità straniere residenti a. Sul molo, si vedranno otto piccole barche di cartone, distese su una stuoia azzurro mare, a simboleggiare e ricordare, anno dopo anno, i tragici numeri delle migliaia di vittime delle stragi sulla rotta del Mediterraneo: dalla tragedia del 32013, il naufragio a pochi passi dal porto di Lampedusa con 368 vittime, ai morti del 2019. L'articolo: 3, ala...

sindelicato : RT @francescatotolo: Gli sbarchi a #ottobre partono con il botto, 149 in 36 ore. A settembre 2.499 migranti sbarcati, contro i 947 del sett… - Yi_Benevolence : RT @francescatotolo: Gli sbarchi a #ottobre partono con il botto, 149 in 36 ore. A settembre 2.499 migranti sbarcati, contro i 947 del sett… - Monichindaaa : RT @francescatotolo: Gli sbarchi a #ottobre partono con il botto, 149 in 36 ore. A settembre 2.499 migranti sbarcati, contro i 947 del sett… -