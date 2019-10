Manovra 2020 | le misure | detrazioni solo con carte | ticket legati al reddito | novità

Manovra - mini-taglio del cuneo fiscale : 40 euro al mese ma solo da metà 2020 : Cinquecento euro in più al mese il prossimo anno, che diventeranno mille a regime a partire dal 2021. Il saldo finale dell'operazione cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti lo ha...

Manovra 2020 - Porro : 'Debito cresce - ma oggi se ne fo... - aumenteranno tasse senza dirlo' : Tra i motivi per i quali l'attuale governo, sostenuto da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico, si è formato c'era la necessità e la responsabilità di varare una legge di Bilancio che scongiurasse l'aumento dell'Iva e salvaguardasse i conti pubblici italiani. I tempi stringono ed iniziano a filtrare prime indiscrezioni su quella che potrebbe essere la direzione intrapresa dal nuovo esecutivo. Particolarmente critico rispetto a quello che ...

Manovra economica 2020 - tutte le misure : Iva - sconti per le carte - meno sgravi su sanità e casa (non sui mutui) : Per far quadrare i conti si apre la strada alla riduzione degli sgravi fiscali per i redditi più alti, con una soglia fissata a 100 mila euro: coinvolte tutte le detrazioni, anche su spese sanitarie e ristrutturazioni edilizie, ma non i tassi sui mutui

Def - Conte e Gualtieri : “Ecco i numeri della Manovra. Nel 2020 deficit al 2 - 2% - pil +0 - 6” : Il governo Conte 2 ha approvato la nota di aggiornamento al Def, il documento che disegna la cornice di una manovra da circa 29 miliardi. Il deficit viene fissato al 2,2% del pil, come auspicato dal ministro Roberto Gualtieri che assicura il rispetto delle regole Ue e si dice “fiducioso che il dialogo costruttivo con la Commissione europea consentirà di confermare questo obiettivo”. Il debito però non è nei parametri di Bruxelles: cala di ...

Manovra 2020 - Def approvato : Iva congelata e taglio cuneo fiscale : (Foto Presidenza del consiglio dei ministri) Il Consiglio dei ministri ha approvato la nota di aggiornamento al Def, il documento programmatico che disegna il perimetro delle misure che poi saranno effettivamente inserite nella Legge di bilancio 2020: una Manovra da circa 29 miliardi di euro. Questo è quello che viene fuori dal Nadef (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza) uscita allo scoperto nella serata del 30 settembre. Il ...

Bollo auto 2020 : calcolo pagamento riparametrato - l’ipotesi in Manovra : Bollo auto 2020: calcolo pagamento riparametrato, l’ipotesi in manovra Ci risiamo: arrivati all’autunno, si comincia a parlare di come voler modificare il Bollo auto 2020. Stavolta, ovviamente, tocca al governo giallo-rosso, che potrebbe apportare qualche cambiamento all’imposta di proprietà sui veicoli con l’obiettivo di tirare fuori qualche risorsa aggiuntiva. Nessuna cancellazione, insomma, ma una modifica degli importi (al rialzo) ...

Manovra da 29 miliardi. Conte : 'Iva non aumenta. Deficit al 2 - 2% nel 2020 : Il governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati,...

Nella Manovra 14 miliardi di flessibilità. Stop all’aumento Iva e deficit al 2 - 2% nel 2020 : Con un deficit che si ferma al 2,2% come da attese, un obiettivo di crescita che non va oltre lo 0,6% e un debito che scende dal 135,7% al 135,2%, la Nota di aggiornamento al Def approvata il 30 settembre dal consiglio dei ministri disegna i contorni di quella che per il governo sarà una manovra di transizione

Partita Iva 2020 : niente Flat tax estesa nella Manovra - cosa cambia : Partita Iva 2020: niente Flat tax estesa nella Manovra, cosa cambia Una delle principali differenze tra il governo giallo-verde ed il governo giallorosso, ovvero tra il Governo Conte I ed il Governo Conte II, potrebbe essere segnato dall’approccio e dalle decisioni in ordine alla cosiddetta Flat tax. Una proposta su cui si è sempre molto speso l’attuale segretario della Lega e leader del centrodestra Matteo Salvini, oggi ...

Manovra 2020 - Gualtieri : 'Vogliamo evitare aumento Iva' : "È confermato: non toccheremo quota 100 e reddito di cittadinanza; la prima è una misura che va ad esaurimento", lo ha affermato il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri che in questi giorni sta lavorando sulla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza volta a quantificare le risorse da destinare alla nuova Legge di Stabilità. Manovra da 30 miliardi di euro Si tratta di una Manovra di circa 30 miliardi di euro ...

Legge di Stabilità 2020 : per Conte serve una Manovra espansiva : Mancano pochi giorni alla pubblicazione della nota di aggiornamento del nuovo Documento di Economia e Finanza e il Governo Conte lavora incessantemente sui numeri al fine di portare il deficit al 2,3%. Appare ormai abbastanza chiaro che le misure bandiera del precedente Governo giallo-verde non verranno toccate come spiegato anche dal Premier Giuseppe Conte. Conte: 'Conservare la flat tax per le partite Iva' "Reddito di cittadinanza e Quota 100 ...