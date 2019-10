L’Alta corte di Delhi ha ordinato a Facebook e Google di cancellare tutti i post anonimi

Steam deve consentire ai suoi utenti di rivendere i videogiochi - ha stabilito L’Alta corte di Parigi : Il Tribunal de grande instance de Paris, l’Alta corte di Parigi, ha stabilito che i cittadini europei devono essere liberi di rivendere i videogiochi acquistati in formato digitale su Steam, così come possono fare per i classici titoli acquistati fisicamente

Pedofilia - il cardinale George Pell presenta ricorso alL’Alta corte australiana : Dopo la conferma della condanna per Pedofilia il cardinale George Pell, ex arcivescovo di Melbourne prima e di Sydney poi, ha presentato il ricorso all’Alta corte australiana. Si tratta dell’ultimo giudizio all’ex “uomo forte” dell’Economia vaticana per evitare la condanna per abusi sessuali su minori. Il prelato, condannato a sei anni, è accusato di aver abusato di due coristi-chierichetti 13enni. Pell, che ha sempre respinto le ...

Londra - bimba di 5 anni tenuta in vita dai macchinari. Medici voglio staccare la spina : i genitori si rivolgono alL’Alta corte britannica : Una macchina la tiene invita, ma per i Medici è ora di interrompere le cure. Il suo nome è Tafida Raqeeb, ha 5 anni, e dopo una trauma cerebrale è stata ricoverata in gravissime condizioni al Royal London Hospital di Londra. Il suo caso è finito al centro di una disputa legale in Gran Bretagna, arrivata davanti all’Alta Corte britannica: i genitori si sono opposti al parere dei dottori che vorrebbero staccare la spina. La madre e il padre ...