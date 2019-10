Gli Agnelli mollano l' Italia e l' auto? Su Affari l' allarme della Fiom-Cgil

Alba Parietti e Gli uomini di potere : “Gianni Agnelli mi chiamava spesso - chiacchieravamo molto…” : Alba Parietti è stata ospite di Pierluigi Diaco nell’ultima puntata di Io e Te e nel corso dell’intervista ha svelato molti retroscena della sua vita privata, parlando anche del rapporto che ha avuto con gli uomini di potere. “Agnelli mi telefonava spesso – ha esordito la showgirl spiazzando tutti – chiacchieravamo molto… quando chiamava Agnelli, rimanevo a parlare con lui anche se stavo per prendere l’aereo. Era ...

Agnelli ai magistrati : «Non ho rapporti con Gli ultrà dal 2018. Si va in curva a proprio rischio e pericolo» : Il Corriere della Sera, a firma Massimiliano Nerozzi, pubblica ampi stralci del verbale delle dichiarazioni rilasciate lo scorso 14 febbraio da Andrea Agnelli al pm di Torino Chiara Maina e agli agenti della Digos. Agnelli viene ascoltato come persona informata dei fatti, in seguito alla denuncia nei confronti degli ultras presentata il 19 giugno 2018. Denuncia che ha poi condotto all’apertura dell’inchiesta che è culminata ...

Gli Agnelli blindano la Juve col voto maggiorato : La famiglia Agnelli-Elkann blinda il controllo della Juventus in vista dell’aumento di capitale da massimi 300 milioni deliberato dal consiglio di amministrazione del club bianconero, che dovrà ora essere approvato dall’assemblea dei soci. Il board del club campione d’Italia ha infatti proposto la modifica dello statuto sociale per l’introduzione del voto maggiorato. «Il Consiglio di […] L'articolo Gli Agnelli blindano la ...

Gli ultras Juventus a Pairetto : «Diremo a Report di quando Agnelli e Marotta hanno incontrato a Napoli i Dominello. DiGlielo» : L’obiettivo era sempre lo stesso: avere la disponibilità di un numero maggiore di biglietti. quando questo non accadeva arrivavano le minacce, le ritorsioni. Emergono spaccati interessanti dall’inchiesta della Procura di Torino che questa mattina ha portato all’arresto di dodici capi ultras della Juventus. Tutto nasce da Pairetto Alberto Pairetto (sì, il figlio dell’ex arbitro condannato per Calciopoli: 2 anni e 6 mesi ...

Elliott entra in CNH - società controllata daGli Agnelli : Elliott ha acquisito una quota di partecipazione in CNH Industrial, società operante nel settore dei capital goods e controllata al 26,89% da Exor, la holding della famiglia Agnelli già proprietaria del 63,77% della Juventus. La notizia è stata riportata da Bloomberg. Elliott Management, società di gestione degli investimenti fondata da Paul Singer, e proprietario del […] L'articolo Elliott entra in CNH, società controllata dagli Agnelli è ...

Juventus - arrestati 12 capi ultrà. Minacciavano la società : «I biGlietti - o cantiamo cori razzisti». Agnelli : «Costretti ad aderire alle richieste» : Estorsione, autoriciclaggio, violenza privata, vendita illegale di biglietti. Una vera e propria associazione a delinquere, gestita dalle frange ultrà della Juventus. Nel mirino della procura...

Andrea Agnelli : “VoGliamo un calcio europeo più forte e più unito” : “E’ stata un’Assemblea generale molto positiva, arrivata dopo due mesi molto intensi di dialogo fra i club. Quando siamo giunti a Malta c’era un ambiente molto teso. Si temeva che non ci fosse apertura e chiarezza. Quando noi comunichiamo all’esterno rischiamo di non esser compresi bene. Serve buon senso ed equilibrio fra tute le parti interessate. Vogliamo lavorare in simbiosi con i vari campionati nazionali. ...

Juventus - Andrea Agnelli mette mano al portafoGli : rivoluzione con l'autofinanziamento : Sognare costa, e tanto. Così la Juventus sarebbe pronta a chiedere aiuto alla famiglia Elkann-Agnelli e alla galassia Exor dopo un' estate di calciomercato di gran lusso con arrivi importanti e poche cessioni. Il soccorso ai conti bianconeri dovrebbe arrivare da Jeep, il marchio americano della fami

Cobolli GiGli : 'Paratici presuntuoso - Agnelli ha sbaGliato a darGli carta bianca' : La fine del calciomercato estivo ha esaltato le competenze di alcune dirigenze come quelle di Inter e Juventus, che sono riuscite a portare in Italia giocatori di qualità. La vera protagonista del mercato, secondo molti addetti ai lavori, è stata la società di Suning, soprattutto nel vendere (anche se in prestito) giocatori considerati "esuberi" da Antonio Conte (come ad esempio Joao Mario, Perisic, Dalbert, Nainggolan e Icardi). Le difficoltà ...

BiGlietti in prevendita per i concerti di Manuel Agnelli in autunno - An Evening With riparte da novembre : Sono ufficiali le date dei concerti di Manuel Agnelli in autunno. An Evening With riprende dopo le numerose tappe già condotte e con la partecipazione di Rodrigo D'Erasmo, già parte degli Afterhours e braccio destro di Agnelli ormai da anni. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dalle 10 del 6 settembre. La consegna è garantita attraverso i canali abilitati, quindi con consegna sul ...

DIRETTA JUVENTUS A JUVENTUS B/ Streaming video tv : Villar Perosa - casa deGli Agnelli : DIRETTA JUVENTUS A JUVENTUS B Streaming video tv: probabili formazioni, orario, risultato live della classica amichevole a Villar Perosa, oggi 14 agosto,.