Foggia | 45 lavoratori in nero in una sala ricevimenti | sospesa l' attività commerciale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) La Guardia di Finanza di Manfredonia, nelno, ha eseguito nelle scorse ore un blitz in unaalle porte del capoluogo dauno,appunto, scoprendo ben 45che erano stati assunti senza un regolare contratto di lavoro. Tutto si svolgeva in, secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle. I dipendenti non erano assicurati e non godevano dei contributi previdenziali. Per questo adesso il titolare delladovrà pagare tutti i contributi non versati ai, mentre la suaè stata. Il blitz è avvenuto durante lo svolgimento di una cerimonia. Personale reclutato con una chat di gruppo L'investigativa posta in essere dagli inquirenti ha fatto emergere una situazione a dir poco paradossale. Il personale veniva infatti reclutato tramite una chat di gruppo, e gli stessi lavoravano a "cottimo", ovvero solo per una ...

