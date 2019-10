Expo | i giudici | “Sala colpevole di falso ma ha evitato il fallimento della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Giuseppe Sala, ex commissarioe attuale sindaco di Milano, “deve essere ritenuto penalmente responsabile del reato ascrittogli, integrato sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo”. È uno dei passaggi delle motivazioni con cui ilo scorso 5 luglio lo hanno condannato a sei mesi di reclusione, convertita in una multa da 45mila euro. Una pena inflitta permateriale ed ideologico per la retrodatazione di due verbali relativi alla gara d’appalto sulla Piastra, l’opera portante dell’Esposizione universale del 2015. Per la corte Sala era consapevole di quello che stava firmando, eppure per lui vale un’attenuante: “Deve dunque trovare particolare considerazione e la volontà di realizzare le infrastrutture e essa ride in tempo utile, pena il vero è propriomanifestazione”, si sottolinea nelle motivazioni. ...

