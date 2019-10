Contro nepotismo e mala università c' è una App ma per ora solo al cinema

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Ho scarsa memoria dei miei anni universitari, ma ricordo bene certi – chiamiamoli così - vizietti accademici in uso, tipo l’occhieggiare di taluni nelle scollature delle studentesse in sede d’esame, pratica spero in via d’estinzione. Il repertorio diuniversità esplorato da un’insolitamente felice commedia in uscita il 3 ottobre, “TuttAPPosto”, è particolarmente dettagliato, tanto da risultare profetico. All’Ateneo di Catania, dove il film è stato girato, è scoppiato subito dopo uno scandalo da manette per corruzione e turbativa d’asta.“TuttAPPosto”, diretto da Gianni Costantini, è il trampolino di lancio di un nuovo comico siciliano che il film se lo è letteralmente cucito addosso, al punto di dare il proprio nome al “sé stesso” protagonista. E ...

