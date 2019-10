Charlize Theron | “Vivevo in un seminterrato con mamma Potevamo permetterci solo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)ha rivelato in un’intervista a Vanity Fair di avere un passato da “Cenerentola”, svelando che non sarebbe mai diventata l’attrice famosa che è ora se non fosse stato per un infortunio al ginocchio che mise fine alla sua carriera da ballerina quando era molto giovane e viveva da sola a New York. “Ero molto depressa, mia madre arrivò dal Sudafrica – ha raccontato -. Vivevamo neldi un edificio, senza finestre e cipermettere di mangiareciambelle. Mi confortò e, per la prima volta, mi confidò che non aveva mai pensato fossi una brava ballerina, ma aveva visto come ero riuscita a emergere. Mi disse che dovevo andare a Hollywood e provare a recitare, perché infondo l’avevo già fatto quando balllavo a teatro. E in quello ero bravissima”. Così, la madre le pagò un biglietto per Los Angeles e le diede 300 dollari. Si ...

