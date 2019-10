Aereo si scontra con uno stormo di uccelli sui cieli italiani | atterraggio d’emergenza a

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il fenomeno degli aerei che sino contro unodi volatili è definito “Bird strike” ed è quanto accaduto ieri, martedì 1 ottobre, ad undella Asl Airlines Frances che ha preso in pieno centinaia di. Il velivolo era appena decollato da Malpensa e stava sorvolando Novara quando è avvenuto lo scontro. Avvisata la torre di controllo sono scattate le ordinarie procedure d’allerta, e sul posto sono giunti i vigili del fuoco e un’ambulanza. Rientrato dunque nell’aeroporto lombardo, il velivolo è stato sottoposto a tutte le verifiche del caso, come si legge sui media locali. Immagine di repertorio Il bird strike è un fenomeno che in genere accade durante il decollo e con minore frequenza in fase di, in voli a bassa quota. Il principale punto d’impatto è in genere la parte anteriore della fusoliera, in particolare il parabrezza o l’elica, quando ...

