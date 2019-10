Serie A | il chiaro messaggio di De Siervo | “basta con la pirateria”

This is Us sbarca in chiaro su Tv2000 : 3 buoni motivi per guardare o recuperare la Serie con Milo Ventimiglia : This is Us sbarca in chiaro in Italia a tre anni dal debutto americano per la gioia di tutti coloro che non hanno avuto ancora modo di seguire le peripezie, le emozioni e le storie dei Pearson. Non ci sono mostri, né vampiri e nemmeno casi e gialli da risolvere, This is Us è quella che possiamo definire una serie tv "vecchio stampo", i cosiddetti family drama fatti di buoni sentimenti, di storie e di legami che lo rendono quasi unico nel suo ...