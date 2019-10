Scuola | Salvini | ‘su crocifisso vescovo mi attacca | da suore e preti grazie’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Dopo le affermazioni del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, sul, “oggi un, di Monreale, ha reagito, meglio tardi che mai, però in maniera strana, dicendo è sbagliato perchè sarebbe fare un favore a. Ma come, signor, con tutto il rispetto: un ministro della Pubblica istruzione che dice di togliere i crocifissi dalle scuole sbaglia non perchè è un errore culturale -significa negare la nostra storia, la nostra tradizione, la nostra cultura millenaria, prima ancora che la fede e il nostro modo di essere, di vivere, di sentirsi cristiani- non perchè dice una sciocchezza, perchè è un atto di arroganza e di ignoranza; loperchè sarebbe fare un favore a”. Lo ha affermato lo stesso leader della Lega durante una diretta Facebook. “Ringrazio le tante, i tanti ...

matteosalvinimi : #Salvini: in Italia vivono 5 milioni di stranieri che portano rispetto, pagano le tasse, mandano i figli a scuola.… - matteosalvinimi : #Salvini: ma vi rendete conto che un ministro della Scuola che vuole tassare le merendine per aumentare stipendi de… - lucatelese : La tassa alle bibite gassate per finanziare scuola e asili è una scelta di modernità. #salvini #conte -