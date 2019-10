Roma | individuato l' autore del furto all' Hotel Hassler

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Marco Della Corte In data 25 settembre 2019, l'della Capitale è stato il teatro di undal valore di 200 mila dollari americani: la polizia hail responsabile Mercoledì 25 settembre, un uomo, dopo essersi presentato ad alcuni turisti di nazionalità brasiliana alloggianti presso l'diin qualità di tecnico addetto alla manutenzione del sistema di condizionamento, è entrato nella stanza riuscendo con l'inganno a rubare gioielli ed orologi per un valore complessivo di 200 mila dollari americani, contenuti in un astuccio. Gli investigatori del Commissariato Trevi Campo Marzio, coordinato dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Mauro Fabozzi, nel corso delle indagini, hanno analizzato le riprese del sistema di videosorveglianza dell'albergo. Gli inquirenti hanno studiato il modus operandi del ladro, descritto dagli organi di ...

