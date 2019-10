“Quello che mi è successo in quel bagno mi ha cambiato la vita” Gianna Nannini | la

Vittoria Bussi - dal record dell’ora al Mondiale : “Quello che mi interessa è avere una crescita. Per me è un ambiente tutto nuovo” : Dal record dell’ora alla convocazione per il Mondiale nello Yorkshire. La fiducia datagli dal CT Salvoldi, la tenacia, la forza, l’impegno, la precisione nell’affrontare al meglio ogni secondo di preparazione in prospettiva dell’appuntamento iridato a cronometro. Una novità e una soddisfazione immensa per Vittoria Bussi, una delle convocate per l’ormai imminente prova contro il tempo del Campionato del Mondo ...

Karapetyan - che attacco a Bonucci : “Quello che hai fatto è vergognoso!” : “Ho un grande rispetto per la tua carriera ma quello che hai fatto è vergognoso“. Il giocatore dell’Armenia Aleksandr Karapetyan se la prende con Bonucci su Instagram il giorno dopo l’espulsione per un intervento a gomito alto ai danni del difensore della Juve e della Nazionale. Secondo il calciatore armeno, nella partita di ieri valida per le qualificazioni ad Euro 2020, il giocatore italiano avrebbe simulato di ...

Nicchi : “Quello su Mertens non è rigore. Il VAR non ha capito che c’era un errore - mi preoccupa” : “Quello su Mertens non è rigore. Il Var è intervenuto, ma non hanno capito che c’era un errore, questo mi preoccupa. Il problema era che il Var non aveva immagini chiare e avrebbe dovuto suggerire all’arbitro di campo di andare a rivedere le immagini”. Ospite alla Domenica Sportiva Rai, il presidente dell’Aia Marcello Nicchi commenta l’episodio di Fiorentina-Napoli che tanto ha fatto discutere e non ...