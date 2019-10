Fonte : wired

(Di martedì 1 ottobre 2019) (Foto: Getty Images) La notizia forse non è del tutto una sorpresa. WeWork ha deciso ufficialmente di posticipare la suaa Wall Street precedentemente prevista entro la fine del 2019. E che le cose non vadano per il meglio in casa del colosso americano delè evidente da quanto accaduto nelle scorse settimane, a partire, per esempio, dal cambio al vertice dopo che l’ex amministratore delegato Adam Neumann se n’è andato tra le critiche di azionisti e investitori. I due manager che lo hanno sostituito alla guida del gruppo, Artie Minson e Sebastian Cunningham, hanno detto di volersi ora concentrare soprattutto sul business principale della società, lasciando per il momento da parte il progetto del debutto in. Un progetto che, per altro, è stato duramente contestato il mese scorso da alcuni dei più importanti finanziatori deldi New York, come il colosso ...

MilanoCitExpo : Perché l’unicorno dei coworking mette in freezer la quotazione in Borsa #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - thestormismysun : @MarvelPeriodt Ma perché l'unicorno sto maleeee AHAHAH - Defcon1979 : @nannicoke @SeaMaryStar @giraparole infatti ho scoperto sta cosa perchè dicevo che tra un drago e un unicorno io pr… -