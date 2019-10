Meryl Streep | 41 anni di matrimonio all’ombra dei suoi personaggi

Fonte : vanityfair

(Di martedì 1 ottobre 2019) Linda ne Il cacciatore di Michael Cimino (1978)Joanna Kramer in Kramer contro Kramer di Robert Benton (1979)Sarah e Anna ne La donna del tenente francese di Karel Reisz (1981)Sophie ne La scelta di Sophie di Alan J. Pakula (1982)Karen ne La mia Africa di Sydney Pollack (1985)Mary Fisher in She-Devil di Susan Seidelman (1989)Suzanne Vale in Cartoline dall'inferno di Mike Nichols (1990)Madeline Ashton ne La morte ti fa bella di Robert Zemeckis (1992)Francesca Johnson ne I ponti di Madison County di Clint Eastwood (1995)Roberta ne La musica del cuore di Wes Craven (1999)Miranda Priestly ne Il diavolo veste Prada di David Frankel (2006)Donna in Mamma Mia! di Phyllida Lloyd (2008)Sorella Aloysius Beauvier ne Il dubbio di John Patrick Shanley (2008)Julia Child in Julie & Julia di Nora Ephron (2009) Margaret Thatcher in The Iron Lady di Phyllida Lloyd (2011) Violet Weston ne I segreti di ...

