LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 1° ottobre Claudio Stecchi ottavo nell’asta di

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.45: Si chiude qui la quinta giornata di gare a Doha. Appuntamento a domani pomeriggio con la sesta giornata del Mondiale 21.43: Serata a stelle e strisce chiusa dal trionfo di Lyles. Tre ori per gli Usa, uno per l’Australia., Per l’Italia il secondo piazzamento da finale del Mondiale in pista, il terzo in assoluto con l’posto dinell’asta. Tamberi in finale, Folorunso, Pedroso e Re avanzano in semifinale nelle rispettive gare 21.42: ORO A NOAH LYLES con il tempo di 19″83, secondo posto per Andre De Grasse (19″95) e Alex Quinones dell’Ecuador si prend eun bronzo fantastico con 19″98, quarto Gemili, quinto Guliyev 21.40: Atleti pronti ai blocchi 21.38: Solita presentazione spettacolare di fine serata con luci e fari 21.36: Proviamo a sbilanciarci sui favoriti: Lyles per ...

zazoomnews : LIVE Atletica Mondiali 2019 in DIRETTA: 1° ottobre. Claudio Stecchi ottavo nell’asta! Tamberi vola in finale nell’a… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2019 in DIRETTA: 1° ottobre. TAMBERI (2.29) VOLA IN FINALE! Re Folorunso e Pedroso in semifi… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2019 in DIRETTA: 1° ottobre. Davide Re vola in semifinale! Debutta Gianmarco Tamberi. Foloru… -