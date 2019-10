La Principessa Beatrice vuole sposarsi in Italia | ma la Regina non vuole

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Elisabetta Esposito Lapare vorrebbein, nel Paese d'origine del suo futuro marito, ma laElisabetta II potrebbe essere assente Dove si sposerà la? Dopo l’annuncio del suo fidanzamento con Edoardo Mapelli Mozzi, tra gli esperti c’è grande fermento per supporre dove avverrà il Royal Wedding. Come riporta l’Express, Ingrid Seward sostiene chevorrebbein, Paese d’origine del futuro marito - un imprenditore che si occupa dell’azienda di famiglia e figlio dell’atleta olimpico Alessandro Capelli Mozzi, che gareggiò nel 1972 nella squadra di sci del Regno Unito. Ma, nel caso le nozze fossero programmate in, ci sarebbe un grosso problema: una quasi certa assenza dellaElisabetta II. La sovrana infatti ha smesso di volare da quando aveva 93 anni, delegando il Principe Carlo per ...

