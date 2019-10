In queste tre città non vogliono le antenne Iliad e scatta la protesta

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 1 ottobre 2019)continua nell'opera di rafforzamento della propria infrastruttura nel nostro Paese, anche se non mancano di tanto in tanto le difficoltà, come quelle incontrate dall'operatore telefonico nel Comune di Montesilvano. Nei giorni scorsi, infatti, il sindaco di tale comune ha chiesto addi sospendere l'installazione delleper la rete 5G in tutto il territorio cittadino e di cercare una soluzione alternativa per quelle in via Basilicata, via Sospiri e via Mologa, con l'obiettivo primario di allontanarle dalle scuole e dagli ambienti frequentati da bambini. Anche a Capannori, in provincia di Lucca,sta incontrando qualche difficoltà per l'installazione di un'antenna in una zona a bassa densità abitativa. Pare, tuttavia, che i residenti si siano lamentati, temendo che tale ripetitore (che andrebbe ad aggiungersi ad altri 3 di altri ...

