Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) La Procura di Bologna ha citato in giudizio il produttore musicale e manager de IlMichele Torpedine per “infedeltà patrimoniale”, come riporta l’agenzia Ansa. La prima udienza è fissata il 22 gennaio. Dunquea processo la disputa sulladeidel trio deifamosi in tutto il mondo. La vicenda nasce da una denuncia del 2015, presentata dagli avvocati Antonio Cappuccio e Tiziana Zambelli, difensori di Tony Renis e che si costituiscono parte civile “per il doveroso risarcimento del danno”. Torpedine era amministratore e Renis socio al 50% della Rentor, società che gestiva il trio in esclusiva. Le indagini della Guardia di Finanza, coordinate dal pubblico ministero Antonello Gustapane, contestano un conflitto di interessi legato a un contratto che nel 2014 Torpedine stipulò con patto di esclusiva a favore della Family Srl, di cui era ...

Noovyis : (Il Volo, la lite per la gestione dei guadagni dei tre tenori finisce in tribunale: il manager a processo per “infe… - CatelliRossella : Lite sui guadagni de 'Il Volo', Tony Renis porta in tribunale il manager Torpedine - zazoomnews : Il Volo lite sulla gestione dei guadagni del trio: a processo il manager - #sulla #gestione #guadagni #trio: -