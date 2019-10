Formula 1 – Marko ci va giù pesantissimo | ancora un clamoroso affondo alla Ferrari dopo

Fonte : sportfair

(Di martedì 1 ottobre 2019) Helmutdurissimo contro lail Gp della Russia: le parole del consigliere Red Bull fanno fischiare le orecchie a Binotto e tutto il team di Maranello Helmutsta facendo tanto discutere per le sue affermazioni contro lail Gp di Russia: il consigliere della Red Bull, proprietario del marchio Red Bull non le sta mandando a dire al team di Maranello ed è tornato a parlare della Rossa ai microfoni di Servus TV. Photo4/LaPresse “Laha manipolato il risultato della gara in Russia. Vettel aveva trovato una configurazione migliore per la gara e Leclerc non lo avrebbe mai superato. Vettel era semplicemente il più veloce. Lavoleva che si scambiassero le posizioni, ma Vettel si è allontanato deliberatamente” per evitare di cedere la prima posizione al giovane monegasco”, ha dichiarato. “Averlo fatto ...

FormulaPassion : #F1 | Jos #Verstappen preoccupato: “#RedBull non fa progressi” - monica_vecchi : La previsione di Marko: 'Vettel senza futuro in Ferrari' - Formula 1 - Motorsport - SmorfiaDigitale : La previsione di Marko: 'Vettel senza futuro in Ferrari' - Formula 1 - Motorspor... -