Barcellona – Dal dubbio Messi alle pericolosità dell’Inter | Valverdeammette | “è una

Calcio - Barcellona-Inter Champions League 2019/2020 : Messi parte dalla panchina - i nerazzurri pronti a sfatare il tabù del Camp Nou : L’Inter di Antonio Conte è pronta per cominciare la sua settimana di fuoco che lo porterà a fronteggiare due partite decisive per quanto riguarda la prima parte della sua stagione. Mercoledì 3 ottobre alle 20.45 al Camp Nou ci sarà l’attesissimo big match del Gruppo F contro il Barcellona nella seconda giornata dei gironi della Champions League 2019-2020, poi domenica toccherà al Derby d’Italia quando a San Siro arriverà la ...

Barcellona - dalla Spagna : Braida pronto a far causa dopo il licenziamento : Il Barcellona e Ariedo Braida hanno ‘divorziato’, la vicenza adesso potrebbe finire davanti ad un giudice. E’ quanto viene riportato dalla stampa spagnola che riprende una indiscrezione di Catalunya Radio, il dirigente ex Milan è stato allontanato nonostante un contratto fino al 2022 ed adesso chiede giustizia. Braida, assistito dall’avvocato Juan de Dios Crespo sembra proprio intenzionato ad intentare causa al ...

Barcellona-Inter - le probabili formazioni : dubbio Messi - torna Lukaku dal primo minuto : Una partita già molto importante è quella che si giocherà al Camp Nou di Barcellona e che vedrà di fronte Barcellona e Inter, nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, mercoledì 2 ottobre alle ore 21. Le due squadre sono ferme ad un punto nella classifica del girone, così come Slavia Praga e Borussia Dortmund. Pertanto sarebbe fondamentale per entrambe raccogliere punti, per fare un passo avanti importante ...

Sport : errore di Abidal farsi fotografare a Lecce - il Barcellona fa solo aumentare il prezzo di Fabian Ruiz : Il Barcellona continua a macinare errori, scrive oggi Sport La segreteria tecnica deve lavorare in silenzio e con discrezione. Deve essere prudente, avere tatto e moderazione. Il primo errore è stato commesso quando i blaugrana hanno inviato per ben due volte una delegazione a Parigi per trattare Neymar già sapendo che il club francese non era intenzionato a venderlo al Barcellona. Altro errore è quello fatto adesso da Abidal sulla questione ...

In tribuna a Lecce c’era Abidal (Barcellona) per Fabian Ruiz : Abidal, team manager del Barcellona, era oggi in tribuna a Lecce per visionare Fabian Ruiz calciatore che il Barça si è fatto sfuggire due anni fa. Come ha scritto qualche giorno fa il Mundo Deportivo. Fabian Ruiz è un talento del calcio spagnolo che la Spagna si è lasciato sfuggire. Non solo il Barcellona, anche il Real Madrid. Il Napoli è stato l’unico club che ha avuto il coraggio di sborsare trenta milioni per un centrocampista che ...

Dalla Spagna - Don Balon : Suarez avrebbe suggerito al Barcellona di non prendere Bentancur : A quasi 20 giorni Dalla fine del calciomercato, arrivano sempre interessanti retroscena associati ad eventuali trattative che avrebbero potuto svilupparsi ma per un motivo o per l'altro non si sono concretizzate. Ad esempio si era parlato dell'interesse del Paris Saint Germain per Emre Can, che la Juventus ha poi deciso di non cedere, salvo poi non inserirlo nella lista Champions League causando le parole pesanti del tedesco, poi rientrate. Si è ...

VIDEO Juventus-Barcellona 0-2 - Highlights - gol e sintesi Champions League calcio femminile : bianconere sconfitte ad Alessandria dalle catalane : Con un gol per tempo il Barcellona passa ad Alessandria, in casa della Juventus, nella gara d’andata dei sedicesimi di finale della Champions League di calcio femminile. Vantaggio al 39′ di Putellas, raddoppio al 72′ di Torrejon di testa ed ipoteca catalana sul passaggio agli ottavi. Di seguito le immagini salienti della sfida odierna. Highlights Juventus-Barcellona ...

AS : dal Barcellona fanno sapere che è tutto fermo per Neymar : Dopo le indiscrezioni rivelate dal padre di Neymar, secondo cui Psg e Barcellona sarebbero ancora in trattativa per il trasferimento del calciatore, Jordi Cardoner, il vicepresidente dell’FC Barcelona, ha spiegato che il trasferimento dell’attaccante brasiliano è stato momentaneamente accantonato dalla società in attesa di novità. Alla domanda relativa alla clausola inserita nel contratto di Messi per cui il calciatore può in ...

“Esci dal Tunnel - non bruciarti il futuro” : a Barcellona la campagna contro i danni del fumo : Dopo il grande successo registrato in Italia “Esci dal Tunnel. Non bruciarti il futuro” arriva in una della più importanti città europee. Barcellona ospiterà la nuova tappa della campagna promossa da WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe), l’associazione dedita ai pazienti affetti da tumore polmonare. Oggi e domani In Plaça de la Universitat è posizionato un grande stand, lungo 14 metri e alto 3, a forma di mozzicone di ...

Inter - dal 9 settembre in vendita i biglietti per la trasferta a Barcellona : Inizia lunedì 9 settembre la vendita dei biglietti del settore ospiti della prima trasferta dell’Inter nella UEFA Champions League 2019/20. Appuntamento per mercoledì 2 ottobre per Barcellona-Inter con calcio d’inizio alle ore 21 al Camp Nou. La vendita sarà riservata agli abbonati alla Serie A 2019/20, tramite questa pagina, ed ai soci Inter Club 2019/20 che […] L'articolo Inter, dal 9 settembre in vendita i biglietti per la ...

Barcellona - dalla Spagna : “Malumore spogliatoio - calciatori insoddisfatti per il mercato” : Malumore nello spogliatoio del Barcellona. Secondo quanto afferma ‘Marca’, infatti, i calciatori non sarebbero soddisfatti del mercato svolto dalla società catalana. In base a quanto scritto dal quotidiano sportivo spagnolo, i giocatori si aspettavano il ritorno di Neymar al Camp Nou: del resto, il presidente Bartomeu aveva assicurato loro che avrebbe fatto di tutto per ingaggiare il brasiliano. La squadra ritiene, invece, che ...

Piquè e Vidal si sfidano a Poker nel torneo principale di Barcellona : che successo per lo spagnolo - vinti oltre 350 mila euro : Gerard Piqué sconfigge il suo compagno di squadra, Arturo Vidal, e vince € 352.950, conquistando il secondo posto al principale torneo di Poker di Barcellona Dopo l’impressionante ‘5 a 2’ di domenica del Barcellona contro il Betis, la star dell’FC Barcellona Gerard Piqué ha primeggiato al PokerStars EPT (european Poker Tournament) Barcelona, conquistando €352.950 e il secondo posto nel torneo single-day high roller. Piqué ha battuto Arturo ...

Neymar-Barcellona - c’è la svolta? Dalla Spagna : “I dirigenti catalani volano a Parigi” : Neymar-Barcellona, possibile svolta in merito al passaggio del brasiliano ai catalani, nonostante le parole di Tuchel che lo vorrebbe ancora con sé. Secondo i media catalani, a cominciare dall’emittente Rac1, domani i dirigenti blaugrana voleranno a Parigi per discutere l’affare dopo il summit andato in scena oggi al Camp Nou. I vertici del club spagnolo si sono infatti riuniti e hanno avuto anche un contatto telefonico con il ...

Dall'Argentina - Clarin : Juventus - Bentancur interesserebbe al Barcellona : A tenere banco in questi ultimi giorni di agosto è sicuramente il calciomercato, considerando che la chiusura è prevista per il 2 settembre. Di recente il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è stato a Barcellona per discutere con la dirigenza catalana su eventuali scambi fra giocatori: su tutti quello di Mandzukic e Miranda, con il croato che si trasferirebbe in blaugrana e il terzino sinistro a Torino. Si sarebbe parlato anche di ...