Astronomia | Messier 86 | una galassia dalla natura incerta | non è sfuggita allo sguardo

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019)86 è unadall’aspetto discusso che non èindagatore di Hubble: nota anche come Ngc 4406, è stata scoperta dall’astronomo francese Charlesnel 1781 e si trova a oltre 55 milioni di anni luceTerra, nella costellazione della Vergine. Da un punto di vista morfologico,86, che si presenta come un grande punto luminoso, non è stata classificata: a distanza di oltre 200 annisua scoperta – spiega Global Science – gli astronomi discutono ancora se debba essere considerata ellittica oppure lenticolare (una tipologia che è una via di mezzo tra ellittica e spirale).86, che ha un diametro di oltre 130mila anni luce e contiene circa 3800 ammassi globulari, fa parte del Cluster della Vergine, il più ricco di galassie tra quelli situati nelle vicinanze del Gruppo Locale. Il ritratto realizzato dal telescopio ...

