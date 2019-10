Aspettativa da lavoro 2019 | quando è retribuita e quando no Tutti i casi

Fonte : leggioggi

(Di martedì 1 ottobre 2019) L’è quel periodo di assenza dalin cui il dipendente mantiene comunque il posto percependo o meno la retribuzione. L’si differenzia da malattia, infortunio e maternità, per le cause che richiedono l’astensione dal. E’ la legge stessa a individuarle. In generale le cause consistono in: Cause medico – sanitarie; Motivi personali; Nomina a cariche pubbliche elettive. Di norma l’eventuale trattamento economico è a carico dell’azienda ma esistonoin cui è l’INPS a garantire la retribuzione per i periodi di assenza. Analizziamo prima idiper passare poi a quelli in cui non è prevista alcuna retribuzione. >daspetta, retribuzione, come chiederla

