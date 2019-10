Ascolti Tv lunedì 30 settembre | ascolti Temptation Island

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 1 ottobre 2019)Tv30(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Vip 2 – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Commissario Montalbano – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Stasera tutto è possibile – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Rambo 2 – Italia 1 – milioni e% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Body of Proof – La7 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Indovina chi viene a cena + Presadiretta – Rai 3 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Quarta Repubblica – Rete 4 – mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Agente 007 Bersaglio Mobile – tv8 ...

RicoBello : @Cinguetterai @luchinofidelio Ti sei dimenticato gli ascolti disastrosi che faceva Fazio il lunedì in seconda serat… - iamellico : Dopo giorni di silenzio il “famoso” creator oggi CASUALMENTE ha pubblicato gli ascolti. Casualmente eh, ovviamente… - SteScarcia : Si dice che Pardo non voglia più Wanda Nara... certo, ora che icardi è a Parigi e non gioca nell Inter non serve pi… -