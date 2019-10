Al Brancaccio a Roma dal 2 ottobre va in scena ' Aladin | il Musical geniale'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Squadra vincente non si cambia: dopo il grande successo deiRapunzel, Peter Pan e La regina di ghiaccio, dal 2al 1 dicembre 2019 Maurizio Colombi e Alessandro Longobardi tornano al teatrodicon “: il”, Il nuovorivisita in chiave comica e irriverente la celebre novella orientale de Le mille e una notte, che si concentra sulle vicende del ladruncolo di strada, il quale incontra per caso la figlia del sultano Jasmine e riuscirà a conquistarla grazie all’aiuto del famoso Genio della Lampada ....

