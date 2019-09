Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2019) Sul Fatto Quotidiano, Paoloscrive di Giovanni, presidente del Coni. Richiama le sue ultime esternazioni (poi ritrattate), per le quali è peggio una simulazione in area che un coro razzista a un giocatore di colore. Più che una gaffe, scrive, “l’ennesimo lapsus freudiano che svela ladeidel”. Se però ci si limitasse alle gaffe e poi avessero comportamenti degni deidel calcio italiano allora potrebbe anche passare. Se questi, insomma, facessero promesse e poi le mantenessero, si potrebbe anche vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma invece no. Sei anni fa, nel marzo 2013, il Coni comunicava di voler abolire la concessione della tessera riservata ad onorevoli e senatori per l’accesso alle manifestazioni sportive sul territorio nazionale., all’epoca, era presidente del Coni da ...

napolista : Ziliani: #Malagò e la vera natura dei dirigenti del carrozzone italico Il presidente del #Coni piange perché gli h… -