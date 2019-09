Xiaomi Mi 9 Pro 5G smontato nel teardown ufficiale | intanto c’è la conferma | quest’anno

Ecco l’unboxing di Xiaomi Mi Mix Alpha che rivela anche una particolare custodia protettiva : Oggi Xiaomi ha pubblicato un video dell'unboxing ufficiale del Mi Mix Alpha che ha rivelato il contenuto della confezione e tra gli accessori che verranno spediti con lo smartphone è inclusa una custodia protettiva che si adatta al particolare design del dispositivo stesso. L'articolo Ecco l’unboxing di Xiaomi Mi Mix Alpha che rivela anche una particolare custodia protettiva proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro : migliori cover e pellicole di vetro : Xiaomi sta davvero invadendo il mercato con i suoi smartphone e l’arrivo in Italia del nuovo Xiaomi Redmi Note 8 Pro ne è la conferma. Pur promettendo prestazioni davvero ottime, quest’ultimo si colloca nella fascia leggi di più...

Xiaomi Mi MIX Alpha avrà una cover protettiva ufficiale : come sarà realizzata? : Xiaomi conferma che il futuristico Xiaomi Mi MIX Alpha, lo smartphone con display avvolgente, avrà una cover protettiva ufficiale. L'articolo Xiaomi Mi MIX Alpha avrà una cover protettiva ufficiale: come sarà realizzata? proviene da TuttoAndroid.

L’altoparlante bluetooth da esterno di Xiaomi è pronto per la vendita - ma c’è anche un piumino a temperatura controllata : L'altoparlante da esterno Xiaomi Mi Outdoor bluetooth Speaker, di cui abbiamo sentito parlare un paio di mesi fa, è finalmente pronto per essere messo in vendita, inoltre Xiaomi ha in crowdfunding un giubbotto in piuma d'oca bianca a temperatura controllata alimentato da un power bank. L'articolo L’altoparlante bluetooth da esterno di Xiaomi è pronto per la vendita, ma c’è anche un piumino a temperatura controllata proviene da ...

Guardate quanto è bello Xiaomi Mi MIX Alpha in questi nuovi video promozionali : Xiaomi si è affidata a Visionox per il display OLED avvolgente dell'incredibile Xiaomi Mi MIX Alpha: diamo un'occhiata allo smartphone in una nuova serie di video. L'articolo Guardate quanto è bello Xiaomi Mi MIX Alpha in questi nuovi video promozionali proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi vuole diventare il terzo produttore di smartphone al mondo scalzando Apple : La concorrenza nel mercato degli smartphone si fa sempre agguerrita e anche Xiaomi ha reso noto di avere grandi progetti per il futuro. Ecco tutti i dettagli L'articolo Xiaomi vuole diventare il terzo produttore di smartphone al mondo scalzando Apple proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G ufficiale : il primo top di gamma 5G per il quale non servirà vendere un rene : Xiaomi Mi 9 Pro 5G è stato ufficializzato oggi in Cina. L'evoluzione dello smartphone presentato a febbraio è stata incentrata sulla rapidità L'articolo Xiaomi Mi 9 Pro 5G ufficiale: il primo top di gamma 5G per il quale non servirà vendere un rene proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Full Screen TV Pro è ufficiale con cornici sottilissime e supporto video fino a 8K : Xiaomi Mi Full Screen TV Pro è ufficiale con tante specifiche interessanti, intanto la Xiaomi Mi Smart TV 4S arriva in Europa. L'articolo Xiaomi Mi Full Screen TV Pro è ufficiale con cornici sottilissime e supporto video fino a 8K proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX Alpha - Xiaomi Mi 9 Pro 5G - e Redmi 8 e Mi TV 8K : le ultime indiscrezioni : Tante novità in casa Xiaomi: Xiaomi Mi MIX Alpha con fotocamera da 100 megapixel, prezzi e colori di Xiaomi Mi 9 Pro 5G e Redmi 8 e nuova immagine di Xiaomi Mi TV 8K. L'articolo Xiaomi Mi MIX Alpha, Xiaomi Mi 9 Pro 5G,e Redmi 8 e Mi TV 8K: le ultime indiscrezioni proviene da TuttoAndroid.

Le ultime anticipazioni su batteria - audio e altre feature di Xiaomi Mi 9 Pro 5G : In attesa della presentazione ufficiale di Xiaomi Mi 9 Pro 5G, in programma domani, il produttore continua ad anticipare alcune delle feature di tale device L'articolo Le ultime anticipazioni su batteria, audio e altre feature di Xiaomi Mi 9 Pro 5G proviene da TuttoAndroid.

Le prime ROM custom con Android 10 sbarcano su Redmi Note 7 Pro - Xiaomi Mi A1 e Nexus 5X : Continua ad allungarsi l'elenco di smartphone per i quali sono disponibili ROM custom basate su Android 10. Ecco gli ultimi modelli aggiunti L'articolo Le prime ROM custom con Android 10 sbarcano su Redmi Note 7 Pro, Xiaomi Mi A1 e Nexus 5X proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G : raffreddamento a liquido e nuovo motore di vibrazione tra le tante novità : Xiaomi Mi 9 Pro avrà un motore lineare ed un modulo per il raffreddamento a liquido dedicato al SoC Snapdragon 855 Plus; nell'attesa dell'annuncio ufficiale potete godervi un video che mostra il funzionamento della ricarica wireless inversa e conferma le tre fotocamere posteriori, tra le quali si trova il sensore principale da 48 MP. L'articolo Xiaomi Mi 9 Pro 5G: raffreddamento a liquido e nuovo motore di vibrazione tra le tante novità ...

Una nuova serie di Xiaomi Mi TV Pro senza cornici in arrivo il 24 settembre : In occasione dell'evento organizzato da Xiaomi il 24 settembre per il lancio di Xiaomi Mi 9 Pro 5G, il produttore presenterà anche una nuova serie di Mi TV Pro L'articolo Una nuova serie di Xiaomi Mi TV Pro senza cornici in arrivo il 24 settembre proviene da TuttoAndroid.

La MIUI 11 di Xiaomi cambierà approccio nei confronti delle animazioni del sistema : La MIUI 11 di Xiaomi presenterà della animazioni completamente riviste, che risulteranno ora più lente ma più ricche di dettagli. L'articolo La MIUI 11 di Xiaomi cambierà approccio nei confronti delle animazioni del sistema proviene da TuttoAndroid.