Vuole comprarsi una birra | chiede soldi in tv | gli arriva 1 milioni di dollari

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Una storia incredibile quella di cui è protagonista un ragazzo, studente universitario Carson King che era andato a veder una partita di baseball. Durante la partita che era ripresa dalla tv e che la trasmetteva in diretta, il ragazzo si è posizionato dietro i conduttori della partita, e ha mostrato a tutti ciò che aveva scritto sul cartello: aveva bisogno diperuna. Poi, sempre sul cartello era scritto il suo nome che aveva messo su Venmo, un’app che da un portafoglio digitale agli utenti. Carson, in realtà, ha fatto tutto per scherzo ma dopo che è passato pochissimo tempo sul suo cellulare gli èta la notifica che gli erano stati accreditati 400, poco dopo 50, e poi ancora altro danaro. A quel punto Carson ha capito che la situazione gli era sfuggita di mano e ha pensato di rimediare scrivendo sui social che avrebbe comprato una cassa ...

Lumbast : Vuole comprarsi anche il mio stesso profumo perché crede sia quello il segreto.. - fearlessdodie : RT @emmashands: Grey's Anatomy é Mark che vuole comprarsi una casa per ripicca nei confronti di Lexie che non era pronta a fare un passo de… - YangCri_ : RT @emmashands: Grey's Anatomy é Mark che vuole comprarsi una casa per ripicca nei confronti di Lexie che non era pronta a fare un passo de… -